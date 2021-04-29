İzmir'in "hayır tatlısı" lokma, ramazan bereketiyle paylaşılıyor - Son Dakika

İzmir'in coğrafi işaretle tescillenmiş ve hayır amaçlı dağıtılan lezzeti lokma, ramazan ayında da ilgi görüyor.

İzmir Ticaret Odası tarafından başvuruyla Türk Patent Enstitüsü tarafından Mart 2017'de kente özgü bir lezzet olarak tescil altına alınan İzmir lokmasının tarihi yüzlerce yıl önceye gidiyor.

Un, maya, su ve tuz ile hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla yapılan ve şerbetle tatlandırılarak servisi edilen lokma, genellikle hayır amaçlı dağıtılıyor.

Halka şeklinde olan İzmir lokması, kandil, düğün, cenaze ve mevlitlerde misafirlere ve sokaktan geçenlere ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Ramazan ayında da hayır yapmak isteyen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için "lokma döktürüyor" ve caddelerde, sokaklarda, cami önlerinde dağıtıyor. Lokmadan tadanlar ise vefat eden yakınlarının ruhu için dua okuyor.

İzmir'de yaklaşık 30 yıldır lokma üretimi yapan firmada usta olarak çalışan Emre Yağan, AA muhabirine, lokma dökmeyi babasından öğrendiğini söyledi.

Önceden lokma dökümünü el yordamıyla yaptıklarını belirten Yağan, son yıllarda lokmayı da artık makinelerin döktüğünü ifade etti.

Lokmanın Ortadoğu'dan Yunanistan'a kadar geniş bir coğrafyada bilindiğini belirten Yağan, bunların arasında İzmir lokmasının kültürel yönleriyle farklılaştığını kaydetti.

Türkiye'nin bazı illerinde lokmanın para ile satıldığına işaret eden Yağan, "Ancak İzmir'de bu tatlı parayla satılmaz. Amaç hayır yapmak. Herkes de lokmaya ilgi gösterir. Lokma tezgahlarının başında yaşlısından gencine, zengininden fakirine herkesi görürsünüz" dedi.

Kovid-19 sürecinde lokma hayrının yasaklamalara bağlı olarak değiştiğini ifade eden Yağan, kısıtlamanın olmadığı günlerde işlerde yoğunluk olduğuna değindi.

Yağan, özellikle iftar saatine yakın kurdukları tezgahlarda sosyal mesafe tedbirine uygun dağıtım yaptıklarını kaydetti.