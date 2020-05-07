İzmir'in "hijyenik kuaförü" müşterilerine hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'in 'hijyenik kuaförü' müşterilerine hazırlanıyor - Son Dakika

İzmir'in "hijyenik kuaförü" müşterilerine hazırlanıyor

6 saat önce

İzmir'de her müşterisine özel havlu, önlük ve ustura bulunan çantalar hazırlaması nedeniyle "hijyenik kuaför" olarak anılan 50 yaşındaki Murat Gürsevinç, dükkanını Kovid-19 tedbirlerinin ardından yeniden açmaya hazırlanıyor.

İzmir'in

İzmir'de her müşterisine özel havlu, önlük ve ustura bulunan çantalar hazırlaması nedeniyle "hijyenik kuaför" olarak anılan 50 yaşındaki Murat Gürsevinç, dükkanını Kovid-19 tedbirlerinin ardından yeniden açmaya hazırlanıyor.

Konak ilçesindeki iş yerini 11 Mayıs'ta yeniden açmak için hazırlıklara başlayan Gürsevinç, yeni dönem öncesi ilk olarak dükkanını dezenfekte ettirdi.

Hijyen kurallarını artırıp, koltuklara tek kullanımlık örtüler takan Gürsevinç, müşterileri için de maskeleri hazırlayıp, tıraşta kullanacağı makineleri dezenfekte etti.

Gürsevinç, 1 haftalık randevuların tamamını şimdiden doldurdu.

"Koronavirüsten önce zaten hijyen kurallarına dikkat ediyordum"

Murat Gürsevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 28 yıl önce başladığını, hem kadın hem de erkek kuaförü olarak çalıştığını söyledi.

Kovid-19'un ardından hijyenin öneminin daha da arttığını vurgulayan Gürsevinç, "Ben yıllar önce hijyene dikkat etmek için her müşterime özel çanta hazırlamıştım. Kullandığım havluları 1 kez kullandıktan sonra yıkayıp tekrar iş yerime getirdim ve hep bu şekilde çalıştım." dedi.

500 müşterisi için içerisinde havlu, önlük ve usturanın bulunduğu çantalardan hazırladığını anlatan Gürsevinç, şöyle devam etti:

"Şimdi sayıyı yaşımdan dolayı biraz düşürdüm. Artık çok fazla müşteri kabul etmiyorum. Koronavirüsten önce zaten hijyen kurallarına dikkat ediyorduk. Şimdi daha da dikkatli olacağız. Bone, maske takacağız. Her türlü steril ortamı sağlayacağız. Yine tek kullanımlık havlular, oturma bezlerini kullanacağız. Hem kendimiz hem müşterimiz açısından hijyen şartlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten müşterilerim hijyene dikkat ettikleri için bizi tercih ediyorlar. Mesleğimi çok seviyorum ve bu tür şeylere çok dikkat ediyorum."

Günde 10 müşteri alacak

Gürsevinç, 11 Mayıs sonrası için randevu almaya başladığını ifade ederek, "Birer saat arayla randevu alıyoruz. Özellikle 1 haftalık süreç komple dolu. Ondan sonra da dolacağına inanıyorum. Sürekli arıyorlar. Günde 10 tane olacak şekilde randevuları ayarlıyorum." diye konuştu.

"Sohbetleri bir müddet askıya alacağız"

İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Bilgin de iş yerlerinin 11 Mayıs'ta açılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mesleki hayatlarında hiçbir zaman bu kadar dinlenme fırsatı bulamadıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Berber eşittir yaren, arkadaş demek. Ancak o sohbetleri bir müddet askıya alacağız. Çay, kahve arkadaşlığı bitecek. Müşteri de zaten bundan kaçınacak. Eskiye göre bir tık daha değil en az 15-20 tık daha hijyenimize dikkat edeceğiz. Kullandığımız materyallerin steril olması, koltuklarımıza, havlularımıza, maskelerimize her şeye dikkat edeceğiz. Eski düzen hiçbir zaman berberin de vatandaşın da artık aklına gelmesin."

Kuaför, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:06 Kaynak: AA


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