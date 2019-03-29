İzmir'in Hizmetkar Belediyecilik Anlayışıyla Tanışma Günü Geldi"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışma gününün geldiğini söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışma gününün geldiğini söyledi.



Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında Konak, Çamdibi ve Buca'da vatandaşlarla buluşan Zeybekci'nin İzmir'de 4 aydır sürdürdükleri seçim çalışmalarıyla ilgili "Gördük ki o sene bu sene. İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışma günü geldi." ifadelerine yer verildi.



Millet İttifakını eleştiren Zeybekci'nin "Hiçbir mantık, akıl, vicdan, CHP ile Saadeti Partisi, MHP'nin milliyetçiliğini beğenmeyip ayrılan İYİ Parti ile HDP'nin yan yana gelmesini açıklayamaz." değerlendirmesine de yer verilen açıklamada, İzmir'in turizmde hızla hak ettiği konuma gelmesi gerektiğine değinildi.



Açıklamada Zeybekci'nin şu görüşleri kaydedildi:



"Türkiye'nin milli geliri 10 bin dolar ise İzmir'in avantajları nedeniyle 25 bin dolar olması gerekir. Ama öyle mi, hayır. Büyükşehirler içinde en fazla genç işsizlik oranı İzmir'de. Neden ? Beceriksizlikten başka bir şey değil. Bu alt yapının olmadığı yere, yüz karası problemlerin olduğu yere kimse yatırıma gelmek istemiyor. Allah'ın izniyle 2 yılda bu şehrin problemlerinin çözüldüğünü göreceksiniz. İzmir'deki otel yatak kapasitesini 5 yılda 3 katına çıkaracağız. Bu 400 bin gencimizin, çocuğumuzun istihdamı demek. Beşinci yılın sonunda İzmir olması gereken yere mutlaka gelecek. Millet hizmet görsün, hizmetkar olmak nasılmış görsünler."

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