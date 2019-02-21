Son Dakika Haberleri: İzmir'in İçinde Bulunduğu Durum Takdiriidaridir"

İzmir'in İçinde Bulunduğu Durum Takdiriidaridir"

58 dakika önce

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir'in içinde bulunduğu durumun takdiriilahi değil, takdiriidari olduğunu belirtti.

İzmir'in İçinde Bulunduğu Durum Takdiriidaridir
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir'in içinde bulunduğu durumun takdiriilahi değil, takdiriidari olduğunu belirtti.

Soyer, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in yüzyıllarca önemli bir liman kenti olduğunu söyledi. Son yıllarda şehrin potansiyelinin düştüğünü savunan Soyer, "İzmir'in sadece kalp masajına ihtiyacı var, tıkanık damarların açılmasını ihtiyacı var." dedi.

Bu tıkanık damarlardan birinin İzmir Limanı olduğunu dile getiren Soyer, burada yapılacak iki temel işin bulunduğunu vurguladı. Bunlardan birinin sirkülasyon kanalının açılması olduğuna değinen Soyer, şunları söyledi:

"İkincisi de navigasyon kanalının açılması. Bu kanalla büyük gemilerin körfeze gelmesini amaçlıyoruz. Bu iki projenin yaklaşık maliyeti 1 milyar lira. Bu kaynak var. Bunu mutlaka yapacağız. Değirmenin suyu nereden gelecek onu daha sonra açıklayacağım."

Kentin turizminin trajik bir noktada olduğunu ileri süren Soyer, Antalya'ya 18 milyon, İzmir'e ise 1 milyon turistin geldiğini aktardı. Projelerini 26 Şubat'ta ayrıntılı olarak açıklayacağını anlatan Soyer, Akdeniz çanağında yeni bir kentler birliği kurmak istediklerini dile getirdi.

Bu birliğin Akdeniz'e kıyısı olan 6 kentle başlayacağını vurgulayan Soyer, "İskenderiye, Beyrut, Atina, Roma, Marsilya ve Barselona'dan oluşacak bir birlik. Bu kentlerle çok sayıda ortak proje yapacağız. Niyetimiz Akdeniz'i global dünyanın global aktörü haline getirmek. Akdeniz markaları üzerinden yeni pazarlar yaratmak." diye konuştu.

İzmir'in kapısını herkese açmak istediklerini vurgulayan Soyer, "İzmir, yepyeni bir hikaye yazmaya mahkum. İzmir'in şu an içinde bulunduğu durum asla bir takdiriilahi değil, takdiriidaridir. Biz bu idareyi değiştireceğiz. Başka bir idare, başka bir İzmir mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin 2018 dış ticaret hacmi 36 milyar dolar

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Ege Bölgesi'nin 2018'de ihracatının yüzde 14 artarak 18 milyar 177 milyon dolardan 20 milyar 745 milyon dolara çıktığını söyledi.

Bölgenin 2018 yılı ithalat rakamının yüzde 8'lik gerilemeyle 16 milyar 555 milyon dolardan, 15 milyar 201 milyon dolara düştüğünü vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Bölgemiz 2018 yılında 5 milyar 544 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verirken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137'ye ulaştı, ihracatının ithalatını karşılama oranı ise yüzde 75 olarak kayıtlara geçti. Bölgemizin dış ticaret hacmi 2018 yılında 36 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bölgemizdeki illerin tamamı dış ticaret fazlası verdi. Biliyorsunuz 2019 yılına tüm ülke olarak 'Dış ticaret fazlası veren ülke' hedefiyle girdik. Biz bunu başardık, darısı tüm Türkiye'nin başına."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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