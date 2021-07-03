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İzmir'in ihracatı yüzde 59 arttı - Son Dakika

İzmir'in ihracatı yüzde 59 arttı

03.07.2021 10:40
İzmir'in ihracatı yüzde 59 arttı, System.String[]

Ülkemizde Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65,7, İzmir'de Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 59 arttı.

Ülkemizde Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65,7, İzmir'de Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 59 arttı. Özel ticaret sistemine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Haziran ayında 2 milyar 620 milyon dolara ulaşırken, Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, 1 milyar 366 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri, Haziran ayında yüzde 51 artışla 1 milyar 550 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021'in ilk yarısında ihracatını yüzde 30 yükselterek 7 milyar 646 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 17 ivmeyle 14 milyar 774 milyon dolara ulaştı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, yüzde 131 artışla 225 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Haziran ayının hem en yüksek ihracat rakamına ulaştı, hem de artış rekortmeni oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise yüzde 26 artışla 131 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

7 Tarım Birliği içinde liderliğini koruyan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 50 yükselişle 117 milyon dolarla Haziran ayını geride bırakırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de yüzde 25 ilerleme başarısı göstererek 112 milyon doları Türkiye'ye kazandırırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 37 artışla 101 milyon dolara taşırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 81 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Haziran ayı ihracatı yüzde 56 ivmeyle 73 milyon dolara yükseldi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 2 artışla 63 milyon doları, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Haziran'da yüzde 6 yükselişle 62 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 122 artışla 36 milyon dolara ilerledi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 13 ilerlemeyle 14 milyon dolara ulaştı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 65 artışla 13 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Sanayi ve maden sektörleri tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçti

Aylık bazda en iyi ihracat performansını gösterdikleri dönem olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Haziran'da 11 birliğin ihracatını artırmayı başardığını sadece 1 birliğin geçtiğimiz dönemki performansını koruduğunu söyledi. Eskinazi, "Tarım Birliklerimizin ihracatı yüzde 22 artarak 527 milyon dolara, Sanayi Birliklerimizin ihracatı yüzde 76 ivmeyle 921 milyon dolara ulaştı. Madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 37 yükselişle 101 milyon dolara çıktı. Böylelikle sanayi ve maden sektörlerimiz tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçmiş oldu. Demir Birliğimiz de 200 milyon doları geçerek yeni bir rekora imza attı. 5 Birliğimiz ise 100 milyon dolar ihracat rakamını aştı. Bu tablo ihracatımızın daha da yükselerek devam edeceğinin işaretidir. Aşılamanın artması, özellikle bizim için önemli pazarlar olan Avrupa Birliği, ABD ve Çin'de ciddi oranda ilerleme kaydedilmesi dünya genelinde normalleşmenin yakın bir vadede gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu bizim için umut verici" açıklamasında bulundu.

İzmir'in ihracatı Mayıs'ta yüzde 59 arttı

Ülkemizde Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65,7, İzmir'de Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 59 arttı. Ege Bölgesi'nin ihracatı Haziran'da 2 milyar 620 milyon dolara ulaştı. Özel ticaret sistemine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Haziran ayında 2 milyar 620 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, 1 milyar 366 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Manisa 478 milyon dolar, Denizli 461 milyon dolar, Muğla 73 milyon dolar, Balıkesir 71 milyon dolar, Aydın 65 milyon dolar, Afyon 37 milyon dolar, Kütahya 34 milyon dolar, Uşak ise 35 milyon dolar ihracat yaptı. - İZMİR

İzmir'in ihracatı yüzde 59 arttı
İzmir'in ihracatı yüzde 59 arttı

Türkiye, İhracat, dolar, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'in ihracatı yüzde 59 arttı - Son Dakika Ekonomi


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