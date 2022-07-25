İzmir 'in Bornova ve Beydağ ilçelerinde bugün öğlen saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Bornova yangını kontrol altına alınırken, Beydağ'da 2 uçak, 2 helikopter ve 11 arazöz ile söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

Beydağ, İzmir, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'in İki İlçesinde Yangın - Son Dakika

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