İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü

22.05.2022 20:27
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangınlarda toplamda 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangınlarda toplamda 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karaburun Orman İşletme Şefliği mıntıkası Gerence Körfezi civarında saat 15.30 sıralarında makilik alandan çıkan yangına, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopterle yapılan müdahale sonucunda, alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde 10 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan aynı saatlerde, Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dikili Orman İşletme Şefliği mıntıkası baraj mevkiinde de meydana gelen yangına, 2 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ve 4 su tankeri ile yaklaşık 3 saat yapılan müdahalenin sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Burada da ekiplerce yapılan çalışmalarda, 2 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - İZMİR

İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü
İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü

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İzmir'de makilik ve orman yangını (2) İzmir'de makilik ve orman yangını (2) İzmir'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı İzmir'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

Karaburun, Dikili, İzmir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarında 12 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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