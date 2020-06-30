İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - Son Dakika

İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu

İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu İZMİR'in iki yakası olarak bilinen Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarını boş bırakmadı.

İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu
İZMİR'in iki yakası olarak bilinen Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarını boş bırakmadı.
Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele devam ederken, İzmirliler uyarıları dikkate almadan sahillere akın etti. İzmir'in iki yakası olan Göztepe ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi. Çimlerde oturan grupların, başka gruplar ile aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takma kuralına uymadığı da görüntülendi.
Bu arada hafta sonu sahillerde yaşanan yoğunluk, hafta içi de devam ediyor.

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 01:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - Son Dakika

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