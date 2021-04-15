İzmir'in ikinci çevre yolu projesinde bazı aşamalar onaylandı - Son Dakika

İzmir'in ikinci çevre yolu projesinde bazı aşamalar onaylandı

15.04.2021 12:23
İzmir'in ikinci çevre yolu projesinde bazı aşamalar onaylandı, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevi döneminde çalışmalarını başlattığı İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu'nun proje çalışmaları kapsamında koridor etüdü, harita alım çalışmaları ve yatay düşey hat çalışmalarının tamamlanarak onaylandığı bildirildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevi döneminde çalışmalarını başlattığı İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu'nun proje çalışmaları kapsamında koridor etüdü, harita alım çalışmaları ve yatay düşey hat çalışmalarının tamamlanarak onaylandığı bildirildi.

İzmir'in ikinci çevre yolu olacak projeyle ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, projede önemli aşamaların geride kaldığını belirtti.

Kaya, tamamlanan koridor etüdü, harita alım çalışmaları, yatay düşey hat çalışmaları dışındaki kavşak projeleri ve Ar-Ge hizmetlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü, çalışmaların bu yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Proje güzergahının Menemen- Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere Kavşağı kesiminden başlayacağını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Menemen ve Çiğli'nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelecek. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka'nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 Mahallesi'nin altından tünelle geçecek. Bu kesimin devamında Homeros Vadisi'ni ve Manisa yolunu keserek Bornova'nın etrafından dolaşan proje güzergahı Ambarlar kesimine ulaşacak ve İzmir- Ankara Devlet Yolu ile İzmir- İstanbul Otoyolu ile kesişecek. Bu noktadan itibaren sanayi sitelerinin doğusundaki dağlık kesimi kullanarak güney istikametinde ilerleyen güzergah, proje sonunda mevcut Buca Kavşağı'na bağlanarak da son bulacak."

Trafiğin İzmirlilere her gün ayrı kabus yaşattığını kaydeden Kaya, "İzmirliler bu işkenceyi hak etmiyor. Kent içi trafiği düzenlemenin merkezi hükümetin değil yerel yönetimin görevi olduğu aşikar. Asli görevimiz olmadığı halde, yerel yönetim adım atmadığı için İzmir'in trafikle ilgili sorunlarını çözme adına bugüne kadar birçok projeyi tamamladık. Mevcut çevre yolu ve Konak Tüneli ortada. Yaptığımız tüm hizmetleri açılan onlarca davaya ve yerel yönetimin türlü engellemelerine rağmen yaptık. Şimdi de İzmir'e ikinci çevre yolunu kazandırarak, hemşehrilerimize kent içi yoğun trafiğe takılmadan, daha rahat ve konforlu seyahat etme imkanını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 41 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerinde 11 kavşak planlandığını ifade eden Kaya, 13 adet viyadük, 12 tünel, 32 menfez, 6 duvar, 1 servis ve park alanı planlandığını açıklamasına ekledi.

Binali Yıldırım, AK Parti, Harita, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'in ikinci çevre yolu projesinde bazı aşamalar onaylandı - Son Dakika


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