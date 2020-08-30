İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu

İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü ilçelerde de coşkuyla kutlandı.

İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu, System.String[]

İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü ilçelerde de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle İzmir'in bütün ilçelerinde törenler vardı. Konak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında saygı yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılanlar sosyal mesafeye dikkat etti. Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen dev korteje; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başta olmak üzere CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortejin varış noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in ve Konak'ın milli mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Batur, ilk kurşunun Konak'ta atıldığını, işgal kuvvetlerinin İzmir'de denize döküldüğünü hatırlattı. Batur, "Biz Milli bayramları unutmayacağız. 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs'ı asla unutmayacağız; çünkü bize emanet edilen Cumhuriyetin temelleri bu tarihlerde atıldı. Unutulmaya çalışılsa da hep birlikte, dayanışma içinde, birlik ve beraberlik yaşatmaya; gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın onun bize emanet ettiği Cumhuriyet."

Bayraklı'da da törenler vardı

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'nci yılı dolayısıyla 7-17 yaş arası gençlere yönelik etkinlik düzenledi. Büyük zaferin anısına hazırlanan kutlama programı kapsamında; survivor parkuru, penaltı atışları, basketbol atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bovling, çuval ve çember isabet yarışları gibi eğlenceli aktivitelerde 7-17 yaş arası gençler bir araya geldi. Soğukkuyu Semt Parkındaki kutlama programı, şenlik havasında gerçekleşti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ve Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ ile birlikte Sevgiyolu girişindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Sandal, "Türk milletinin bağımsızlığa giden yoldaki nihai zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98'inci yılı tüm ulusumuza kutlu olsun. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Atatürk maskında kutlama programı

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü Buca'da da coşkuyla kutlandı. Buca'daki kutlamaların adresi Atatürk maskı oldu. Mask önünde Türk Bayrağı ve Atatürk'ün resminin yer aldığı dev bayrak açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Türk bayrağı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Bucalı gençler tarafından Atatürk maskındaki görevlilere teslim edildi.

Bucalı gençlerle birlikte Atatürk maskına gelen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bağımsızlık meşalemiz sonsuza dek hiç sönmeyecek" dedi.

Törende konuşan Başkan Kılıç, "Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşayabilmemiz için emperyalizme karşı verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığı gündür. 30 Ağustos, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bağımsızlığımızı armağan ettikleri şanlı tarihtir. Milli mücadele ruhuyla kurtuluş destanı yazan bir halk, direnişiyle dünya tarihine geçmiştir. Burada atamızın huzurunda Bucalı gençlerimizle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Hep birlikte atamıza verdiğimiz sözü bir kez daha tekrar ediyoruz; bize mirasın olan şanlı Türk bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracak, yolumuza ışık tutan ilke ve devrimlerinden asla ayrılmayacağız. Bağımsızlık meşalemiz sonsuza dek hiç sönmeyecek" diye konuştu.

Bergama'da şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı

Bergama ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü kapsamında Bergama Şehitliğinde düzenlenen programlar, Hükümet Konağı önündeki çelenk sunma töreni ile devam etti.

Şehitlikteki törende, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canını feda eden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Günün anlam ve önemi üzerine bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "98 yıl önce milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı bugünü yad etmenin gururunu yaşıyoruz. Bağımsızlık zaferimizin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Tarihimizin en büyük dönüm noktası olan bağımsızlığımızın tescillendiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Çiğli Belediyesinden 30 Ağustos Zafer Bayramında flash bellekte nutuk

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Atatürk'ün Cumhuriyet tarihini, Samsun'a çıktığı 19 Mayıs'tan Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadar olan zaman aralığında anlattığı büyük eser Nutuk'u herkesin okuması için harekete geçti. Başkan Gümrükçü, Nutuk yüklü flash bellekleri başta çocuk ve gençler olmak üzere herkesin okuyabilmesi için ilçedeki okul ve derneklere dağıtılmasını sağladı.

Büyük eser Nutuk'u 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılında dağıtmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emriyle başlayan, Dumlupınar'da sonuçlanıp, İzmir'in kurtuluşu ile taçlanan büyük zaferimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun. Zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu anlamlı günün coşkusunu yaşatmak ve başta gençler olmak üzere dileyen arzu eden herkesin okuyabilmesi için tarihimiz açısından büyük önem taşıyan Nutuk'u dağıtmaya karar verdik. Atamızın ölümsüz eseri yolumuza ışık tutmaya devam edecek."

Aliağa'da da törenler yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aliağa ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Sıtkı Arı yaptı.

Protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Burada dualar ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kutlama törenlerine ayrıca; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Aydın, Garnizon Komutanı Hava Müh. Binbaşı Murat Günlü, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, askeri erkan, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çeşme'de zaferin coşkusu vardı

Zaferin yıl dönümü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Çeşme'de iş yerleri, evler, sokaklar Türk bayrakları ile donatılırken, resmi tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı resmi törende, pandemi nedeniyle sosyal mesafe anonsu yapıldı. Çeşme Kaymakamı Çakıcı da, törene katılanlara sosyal mesafeye uymaları için uyarı yaptı.

Resmi törenin sona ermesinin ardından CHP Çeşme İlçe Örgütü, İYİ Parti İlçe Teşkilatı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi ve Emekli-Sen Çeşme Şubesinin Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de, anıta çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törene katılan çok sayıdaki vatandaş, Atatürk ve Türk bayraklı özel giysiler giydi. Vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sosyal mesafeye uyarak zaferin coşkusunu yaşadı. Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri de, motorlarıyla Çeşme Çarşısından kortej geçişi yaparak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi. Kulüp üyeleri, resmi törenin sona ermesinin ardından motorlarıyla Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

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