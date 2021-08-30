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İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu

30.08.2021 16:21
İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü, İzmir'in ilçelerinde coşku içinde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü, İzmir'in ilçelerinde coşku içinde kutlandı.

Bağımsızlığımızı kazandığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde İzmir'in ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Balçova'da çocuklar için şenlik

Balçova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için bir şenlik düzenlendi. Kitabın ve bilginin öneminin anlatıldığı Hayal Dünyası isimli tiyatro oyunun ardından masal kahramanları çocuklara eğlenceli dans etkinlikleri yaptırdı. Balçova Belediyesi Spor Müdürlüğü de çocuklara halat çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar ve yarışmalar düzenledi. Alanda eğlenen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Çocuklarla birlikte etkinliklere katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bağımsızlığımızın şanlı tarihini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarımıza farklı bir şekilde anlatmak istedik. Hem bilginin önemini hem de bağımsızlığını eğlenerek öğrendiler. Biz, her fırsatta cumhuriyet değerlerimizi çocuklarımıza anlatacağız" diye konuştu. Balçova'da üç gün sürecek olan kutlamalar Cenk Bosnalı ve Kaset Gurubu konserleri ile devam edecek.

Gaziemir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dayanışma kahvaltısı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla belediye tarafından yaşama geçirilen restoran ve kafeterya olarak hizmet veren Porta Gaziemir'de dayanışma kahvaltısı düzenledi. Porta Gaziemir'de düzenlenen kahvaltıda konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Büyük Taarruz'un 99. yılında sizleri ağırlamaktan son derece mutluyum, kıvançlıyım. Büyük Taarruz, bizim gibi mazlum ülkelere ışık olmuştur. Birçok millet bizim savaşımızdan öykünmüştür, ülkelerini kurtarmak için mücadeleler vermiştir. İlber Ortaylı'nın dediği gibi Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmasaydı İstanbul'u turist gibi gelip gezer giderdik. Milletimizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gazilerimizi ve şehitlerimizi özlemle saygıyla anıyorum. En büyük bayramlarımızdan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun" dedi.

Aliağa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yılı Aliağa'da da kutlandı. Gün boyu sürecek kutlamalar sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programıyla başladı. Kutlama programında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, tören sonrası Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İzmir Kaymakamlık Makamında tebrikatı kabul etti. Program Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün saat 18.00'de ilçedeki motosiklet ve bisiklet gruplarının katılımıyla 'Zafer Saygı Turu' düzenlenecek. Aliağa Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte saat 18.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Zafer Saygı Turu; Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, sahil bandı, ön plajlar güzergahında devam edecek. Tur, Avcı Ramadan Alanında sona erecek.

Çeşme'de gün boyu kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı, Çeşme'de de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı. Resmi tören, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, S.G. Üsteğmen Süleyman Şafak tarafından yapıldı. Resmi tören, şiirlerin okunması ve zeybek gösterisinin ardından sona erdi. Resmi törenin sona ermesinin ardından, Çeşme Kaymakamlığı makamından izin alan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Atatürk anıtına çelenk sundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreni, saat 19.30'da Çeşme Kalesi'nde, tebrikat ve ikramlık sunumu ile sona erecek. Zafer Bayramı coşkusu, akşam saatlerinde de devam edecek. Belediye tarafından düzenlenecek ve vatandaşların Türk bayrakları katılacağı Zafer Yürüyüşü, saat 20.00'de Tekke Plajı'ndan başlayacak. Coşkulu geçmesi beklenen Zafer Yürüyüşü'nün ardından da saat 21.15'te Çeşme Amfi Tiyatro'da ücretsiz Nükhet Duru konseri gerçekleştirilecek. - İZMİR

İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu
İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu
İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu
İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu
İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu
İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu
İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika


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