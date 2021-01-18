Birgi'ye 10 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika

Birgi'ye 10 yıl sonra kar yağdı
18.01.2021 17:05
Birgi'de kar manzaraları Çocukların kartopu sevinci Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan ve vatandaşların konuşması - Birgi'de güzel görüntüler oluştu Ödemiş ilçesinin tarihi Birgi Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
Birgi'de kar manzaraları
Çocukların kartopu sevinci
Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan ve vatandaşların konuşması - Birgi'de güzel görüntüler oluştu
Ödemiş ilçesinin tarihi Birgi Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 10 yıl sonra Birgi'ye kar yağışının düştüğünü dile getiren Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan, "Beklediğimiz kar yağışı bugün sabahın erken saatlerinde başladı. Tarihi mahallemizde ortaya çok güzel kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Pandemi dolayısıyla, evlerinden çıkmayan çocuklarımız için de kar sevinci oldu. Onlarda kar topu oynayarak. Bu sevinci doyasıya yaşadılar." dedi.
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