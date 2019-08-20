Son Dakika Haberleri: İzmir'in ilçelerinde yangınlar üçüncü gününde sürüyor, Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor
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İzmir'in ilçelerinde yangınlar üçüncü gününde sürüyor, Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangını sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için 19 helikopterle, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personel görev yapıyor.
Seferihisar, Karabağlar, Menderes, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:18 
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