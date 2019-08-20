İzmir'in ilçelerinde yangınlar üçüncü gününde sürüyor, Pakdemirli: Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor
1 saat önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan orman yangını sürüyor.
İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde önceki gün başlayan, Menderes
ve Seferihisar
ilçelerine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için 19 helikopterle, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personel görev yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:18
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