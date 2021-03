İzmir' de "Love Erdoğan" afişi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından kentteki 30 ilçeye 'Love Erdoğan' afişi asıldı. İzmirliler, afişlerin asılmasına "Liderimizin arkasındayız" diyerek, destek verdi.

New York'taki Times Meydanı'na FETÖ mensubu grup tarafından verilen ilana bir tepki de İzmir'den geldi. AK Parti İl Başkanlığı, kentin 30 ilçesinde 'Love Erdoğan' yazılı afişler astı.

İzmirli Aysel Akın, "Biz, reisimizin mazlumların yanında olmasından dolayı gurur duyuyoruz. 'Love Erdoğan' ilanıyla kendisini her yerde destekleyeceğiz. Sonuna kadar arkasındayız. Erdoğan aşıklarını bekliyoruz" dedi. Kentte, 'Love Erdoğan' yazılı afişleri gördüğünde mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade eden Derya Gökçe , "İzmir'in her yerine 'Love Erdoğan' afişinin asılması gerekiyor" diye konuştu.Funda Çetinkolfidan da "ABD'de basılan afiş aslında bizim ne kadar güçlü olduğumuzun göstergesidir. Türkleri bölemezler. İzmir'de, 'Love Eroğan' diyerek karşılarındayız. Cumhurbaşkanımızla bütünüz. Kendisini destekliyoruz ve yanındayız" ifadelerini kullandı. Fatih Gülsuyu (44) ise "ABD'nin, İsrail 'in ve Avrupa ülkelerinin yaptığı bu kara propagandaya karşılık biz de 'Love Erdoğan' diyerek liderimizin arkasındayız. Yolumuza devam ediyoruz" dedi

İbrahim Yorgun (33), "New York'ta kara propaganda yapan hain FETÖ'cüler amaç ve hedeflerine ulaşamayacak" diye konuştu.