İzmir'in İnciri Fuar'ın Kemeraltı'sında

Şen Ailesi'nin markası olan İncirevi, 1960'lı yılların başına dek Kemeraltı Yemişçiler Çarşısı olarak bilinen bölgedeki işletmelere ihraç edilmek üzere ürün tedarik ediyordu. Kemeraltı'nda yer alan bu işletmeler, hazırlanan kuru incir paketlerini İzmir limanından dünyanın farklı ülkelerine sevk ediyorlardı. 1961'den sonra bu kez kendi işletmelerini yine yakın çevrede kurarak faaliyete geçen aile fertleri ihracata başlamışlar ve o yıllardan beri kuru incir başta olmak üzere farklı kuru meyvelerin birçok ülkeye ihracatını sürdürmekteler.

İzmir ve Aydın başta olmak üzere bu yörede yetişen "sarı lop incirler" dünya ticaretinde en yüksek talebi görerek, ilk sıraya yerleşmişlerdir. İncir ihracatından gelen gelirlerle, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ilk bankanın, inşa edilen ilk demiryolunun sermayesi oluşturulmuştur.

Bugün Şen Ailesi'nin 4. nesil aile bireyleri yenilikçi bir yaklaşımla açtıkları İncirevi mağazaları ile ihracata hazır ürünleri aynı kalite ve özenle İzmir ve Türkiye'nin her köşesindeki müşterileri ile buluşturuyorlar. Şık ambalajlarda, hediye edilebilir halde ve gıda güvenliğine dair tüm hassasiyet gösterilerek hazırlanmış ürünler, Ege Bölgesi'nden yöreyi temsil edecek "sağlıklı lezzetler" olarak müşterilere sunuluyor.

İzmir'in ve asırlık İzmir Enternasyonal Fuarı'nın meşhur incirleri bu yıl TARKEM tarafından organize edilen Kemeraltı Sokağı'nda ziyaretçilerle buluşacak. İncirevi'nin "Sağlıklı Lezzetleri" fuar boyunca Kemeraltı'nın yüz yıl öncesinde olduğu gibi incir kokan sokaklarının anısını ziyaretçilerine yaşatacak.