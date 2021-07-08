İzmir'in iş dünyası temsilcileri İEÜ mütevelli heyetinde - Son Dakika

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) mütevelli heyetine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 29 kişilik mütevelli heyeti öğrenciler için yapılması planlanan projelerin yol haritasını oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Mahmut Özgener, İzmir'deki tüm üniversitelere fayda sağlayacak örnek bir bütünleşmeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özgener, İzmir'in büyük sivil toplum kuruluşularının temsilcilerinin, gençler için birlikte çalışacaklarını belirterek, "Kardeş kuruluşlarımızla kentimiz için tarım, ticaret ve sanayi alanında pek çok önemli projede iş birliği yapıyoruz. Eğitimle bunu pekiştirmiş olduk." dedi.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'de oluşan ortaklık kültürünün, şehri geleceğe taşıyacak yeni proje ve iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırladığını aktardı.

Aynı lisanı değil, aynı duyguyu paylaşanların başarıya ulaştığını vurgulayan Yorgancılar, İEÜ'nün mütevelli heyetinde birlikte çalışmanın, gençler için bugüne kadar yapılan çalışmaları bir adım daha ileri taşımak adına büyük fırsat olduğunu kaydetti.

İTB Başkanı Işınsu Kestelli ise mütevelli heyetindeki güç birliği sayesinde çağın ötesine geçecek ve kente değer katacak projelere imza atılacağını belirterek, "Enerjisi ve girişimcilik ruhu yüksek gençlerimiz, şehrimiz ve hak ettiğimiz geleceğimiz için çalışacak olmanın gururu içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de eğitim sistemini dünya standartlarına taşıyacaklarını, çevreci, sürdürülebilirlik eksenli bir anlayışla eğitim vereceklerini kaydetti.