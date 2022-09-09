Konak Meydanı'na gelen süvari birlikleri, kentin kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi bir kez daha canlandırarak, İzmirlilerin alkışları arasında Türk Bayrağı'nı Hükümet Konağı'nın gönderine çekti.

İzmir 'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı 'nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir'in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri, İzmir Hükümet Konağı'nın önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden bir asker Hükümet Konağı'na Türk bayrağı çekti.

Kaynak: ANKA

Konak Meydanı, Hükümet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki Kurtuluş Törenlerinde Hükümet Konağı'na Türk Bayrağı Çekildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.