İzmir'deki Kurtuluş Törenlerinde Hükümet Konağı'na Türk Bayrağı Çekildi - Son Dakika
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İzmir'deki Kurtuluş Törenlerinde Hükümet Konağı'na Türk Bayrağı Çekildi

09.09.2022 14:23

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı’nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri, İzmir Hükümet Konağı’nın önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker Hükümet Konağı’na Türk bayrağı çekti.

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir'in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri, İzmir Hükümet Konağı'nın önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden bir asker Hükümet Konağı'na Türk bayrağı çekti.

9 Eylül törenleri kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenen bayrak törenine, Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır ve Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti İzmir Milletvekilleri Aytun Çıray ve Musavat Dervişoğlu, AKP İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya ve Hamza Dağ, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, muhtarlar, siyasi partilerin, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Konak Meydanı'na gelen süvari birlikleri, kentin kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi bir kez daha canlandırarak, İzmirlilerin alkışları arasında Türk Bayrağı'nı Hükümet Konağı'nın gönderine çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise törenin ardından Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden Süvari Birlikleri Komutanı'na teşekkür plaketi sundu.

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Kaynak: ANKA

Konak Meydanı, Hükümet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Kurtuluş Törenlerinde Hükümet Konağı'na Türk Bayrağı Çekildi - Son Dakika

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