Son Dakika Haberleri: İzmir'in Kaderini Gençler Belirleyecek"

İzmir'in Kaderini Gençler Belirleyecek"

1 saat önce

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın başarılı olacağına inancımız tam. İzmir'in kaderini gençler belirleyecek.

İzmir'in Kaderini Gençler Belirleyecek
AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın başarılı olacağına inancımız tam. İzmir'in kaderini gençler belirleyecek." dedi.

Partisinin Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca organize edilen "Genç Kürsü" programına katılan İnan, gençlerin yerel yönetimlerden beklentilerini, önerilerini ve yaşadıkları sıkıntıları etkinlikte not aldıklarını, projelerini de gelen öneriler doğrultusunda değiştirdiklerini belirtti.

İzmir'de 1 milyona yakın genç nüfusun 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacağına dikkati çeken İnan şöyle konuştu:

"İzmir'in 30 ilçesindeki gençlerimizin farklı ihtiyaç ve talepleriyle karşılaşıyoruz. Biz her bir talebi, sıkıntı ve öneriyi önemsiyoruz. Bize iletilen sıkıntılardan İzmir'in hak ettiği hizmeti alamadığı ve gençlere yönelik yeterli projelerin de yapılmadığı açıkça görülüyor. O nedenle hak ettiğimiz hizmetleri alabilmemiz için Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını iş başına getirmemiz gerekiyor. Gittiğimiz her yerde gençlerimizde bu bilincin oluştuğunu görüyoruz. Gençlerimizin enerji ve motivasyonu İzmir'in gönül ve hizmet belediyeciliği ile tanışmasını sağlayacaktır. İzmir'in her noktasında gençlerle bir araya gelerek onları dinliyoruz. Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın başarılı olacağına inancımız tam."

AK Parti Aliağa Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bozduman da düzenledikleri etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret etti.

Etkinliğe, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve eski İzmir milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Cengizhan Güngör ile Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:07 Kaynak: AA

Aliağa, AK Parti, İzmir, Politika
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