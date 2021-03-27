"İzmir'in kalbi"ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor - Son Dakika

"İzmir'in kalbi"ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor

27.03.2021 11:15

Osmanlı Dönemine ait izleri bugüne taşıyan İzmir'in Konak ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışması yapılıyor.

Osmanlı Dönemine ait izleri bugüne taşıyan İzmir'in Konak ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışması yapılıyor.

Hacı Hüseyin Ağa'nın eşi Tayyibe Hatun adına 1625'te yaptırdığı Hatuniye Camisi, Tilkilik semtinde yer alıyor. 1700'lü ve 1900'lü yıllarda iki kez onarımdan geçen caminin sıvaları 2010'lu yıllarda dökülmeye başladı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan ihale ve yer tesliminin ardından başlayan restorasyonun eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, AA muhabirine, moloz taştan yapılan kare planlı caminin 1700'lü yıllardaki ekleme ile dörtgen formunu aldığını anlattı.

Önünde küçük bir son cemaat yeri bulunan caminin mihrabının yuvarlak ve niş şeklinde olduğuna işaret eden Ataseven, kubbe süslemelerinin ise turkuaz, mavi ve yeşil olacak şekilde düzenlendiği bilgisini verdi.

Caminin 400 yıldır ibadete açık olduğunu aktaran Ataseven, "Bu bölgenin tamamı 3. derece arkeolojik sit. Hatuniye Camisi de birinci grup tescilli eser. İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgede 'çevreyi koruma ve sağlıklaştırma' projesi başlattı. Biz de camiyi restorasyona aldık. Burada bütünlük sağlanmasını istedik." dedi.

Ataseven, restorasyon maliyetinin 1 milyon lirayı bulacağına dikkati çekerek, çalışmalar kapsamında depremin yol açtığı birtakım yapısal sıkıntılar nedeniyle de güçlendirme yapılacağını belirtti.

Caminin halk dilindeki öyküsü

Hacı Hüseyin Ağa'nın aynı dönemde Konak'taki Başdurak Camisi'ni de inşa ettiren hatırı sayılır bir kişi olduğunu söyleyen Ataseven, Hatuniye Camisi'nin halk arasında dolaşan öyküsünü de şöyle aktardı:

"Menkıbeye göre Hacı Hüseyin Ağa'nın epeyce altını varmış. Kemeraltı'ndaki Başdurak Camisi'ni yaptıracakmış. O zaman haramiler gelmiş ve altınlarını istemiş. Hacı Hüseyin Ağa ve eşi Tayyibe Hatun sabaha kadar bu durumdan kurtulmak için dua etmiş. Rivayet odur ki haramilerin başı da o gece başkaları tarafından öldürülmüş. Camiyi yaptıracağına çok sevinen Hacı Hüseyin Ağa da eşine altın hediye etmek istemiş. Tayyibe Hatun, 'Bana altın alma onun yerine cami yaptır.' diye istekte bulununca Hatuniye Camisi yaptırılmış ve cami o günden bu yana ibadete açık kalmış."

İzmir'in kalbi ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor
İzmir'in kalbi ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor
İzmir'in kalbi ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor
İzmir'in kalbi ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor

Osmanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İzmir'in kalbi'ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor! 2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!         
12:13
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi         
11:18
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular         
09:20
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "İzmir'in kalbi"ndeki 400 yıllık Hatuniye Camisi restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei