İzmir'in Kara Kışı Sürüyor

Ödemiş Bozdağ yolunun açık tutulmaması için 24 saat görev yapan ekipler, yolda kalanların da yardımına koşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti haftalardır etkisi altına alan yoğun yağışların yaratabileceği olumsuzluklara karşı kesintisiz bir şekilde mesaisini sürdürürken, bir yandan da yüksek kesimlerde kar ve buzla mücadele ediyor. Özellikle ulaşımın aksamadan sürdürülebilmesi için kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleri ve personelini hazır durumda bekleten Büyükşehir Belediyesi, buzlanma tehlikesine karşı da önlem alıyor. Son olarak Karabağlar sınırlarında yer alan Tırazlı-Kavacık yolunun buzlanması nedeniyle harekete geçen ekipler tuzlama çalışması yaparak yolu sabaha kadar kontrol altında tuttu.

Kentin en yüksek noktalarından biri olan Ödemiş Bozdağ'da da kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesilmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güney Şantiyesi'ne bağlı ekipler 24 saat görev yapıyor. Bölgede konuşlanan iş makineleri ve personel, Bozdağ Kayak merkezi yolunda mahsur kalan yaklaşık 20 aracın kurtarılmasına yönelik operasyonda da baş roldeydi.

Yine Ödemiş'te ilçe merkezini Gölcük Yaylası'na bağlayan yol ile Gölcük-Subatan yolunda sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak hem güvenlik önlemlerini sağladı, hem de yolu yeniden ulaşıma açtı.