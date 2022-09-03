İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucuların torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına temin edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 ikamet ve 5 araca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, vakumlu poşet içerisinde 15 kilo 500 gram esrar maddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan poşet ve çuval, 1 press makinesi, 1 vakum makinesi, 3 galara hap, 1 tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 1 av tüfeği ve 2 kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A, A.D., A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.