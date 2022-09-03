İstihbarat belirledi, narkotik yakaladı: İzmir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde, yurt dışından uyuşturucu getirtip torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen şebeke üyelerine operasyon düzenlendi. Nefes kesen operasyonda 15 kilo 500 gram skunk esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, yurda uyuşturucu madde getirerek torbacı tabir edilen sokak satıcılarına temin eden şebeke üyelerini tespit etti. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelilere ait Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki adresleri belirledi. 3 ikamet ve 5 araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, vakumlu poşet içerisinde 15 kilo 500 gram skunk esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan poşet ve çuval, 1 adet press makinesi, 1 vakum makinesi, 3 adet sentetik ecza ürünü, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 15 fişek ve 2 adet kartuş ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyonda olayla ilgili A.A, A.D. ve A.Y. adlı 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR