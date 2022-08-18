Recep U., bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U.'nun İzmir'in Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi. Balkondan eve giren Recep U.; eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Berivan U. ile babası Şemsettin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı - Son Dakika