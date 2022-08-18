İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı - Son Dakika
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İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı

18.08.2022 09:49
İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, balkondan girdiği evde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürüp 2 baldızını yaraladı. 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı, polis ekiplerince Buca ilçesinde yakalandı.

Recep U., bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U.'nun İzmir'in Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi. Balkondan eve giren Recep U.; eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ İLE KAYINPEDERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, Berivan U. ile babası Şemsettin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BUCA'DA YAKALANDI

3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.

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Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı
Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı - Son Dakika
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