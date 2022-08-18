Sağlık ekipleri, Berivan U. ile babası Şemsettin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Recep U., bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U.'nun İzmir 'in Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi. Balkondan eve giren Recep U.; eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.