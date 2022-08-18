Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı - Son Dakika

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