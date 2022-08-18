Bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı

18.08.2022 09:45

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla öldürdü, 2 baldızını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

Balkondan eve giren Recep U, eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı
Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 16:16:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement