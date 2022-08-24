İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı

24.08.2022 10:14
İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Sertan Yener'in (46) sokakta uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısının M.Y. olduğunu belirledi.

Polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yener ile zanlı arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Sertan Yener, Esenlik Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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