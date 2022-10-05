İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı

05.10.2022 02:36

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir parkta köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi boğazından kırık cam şişe ile yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir parkta köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi boğazından kırık cam şişe ile yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda, Koray Yüksel (48) ile köpeklerine kötü davrandığı ileri sürülen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi kırık cam şişe ile Yüksel'i boğazından yaraladı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı İZMİR-PARKTA KÖPEK TARTIŞMASINDA CAM ŞİŞE İLE BOĞAZI KESİLDİ İZMİR-PARKTA KÖPEK TARTIŞMASINDA CAM ŞİŞE İLE BOĞAZI KESİLDİ
Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı - Son Dakika
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