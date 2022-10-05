İzmir'de köpeklere kötü davranan gruba uyarıda bulunan adam, cam şişe ile ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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İzmir'de köpeklere kötü davranan gruba uyarıda bulunan adam, cam şişe ile ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor

05.10.2022 02:54

İzmir'de bir parkta köpeklere kötü davranan bir gruba uyarıda bulunan 48 yaşındaki Koray Yüksel, saldırıya uğradı. Boğazından kırık cam şişesiyle ağır yaralanan ve ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesi sürerken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda, Koray Yüksel (48) ile köpeklerine kötü davrandığı ileri sürülen grup arasında tartışma çıktı.

İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı

KIRIK ŞİŞE İLE YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi kırık cam şişe ile Yüksel'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı

HER YERDE ARANIYORLAR

Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı İZMİR-PARKTA KÖPEK TARTIŞMASINDA CAM ŞİŞE İLE BOĞAZI KESİLDİ İZMİR-PARKTA KÖPEK TARTIŞMASINDA CAM ŞİŞE İLE BOĞAZI KESİLDİ
Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de köpeklere kötü davranan gruba uyarıda bulunan adam, cam şişe ile ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de köpeklere kötü davranan gruba uyarıda bulunan adam, cam şişe ile ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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