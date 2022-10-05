İzmir'de köpeklere kötü davranan gruba uyarıda bulunan adam, cam şişe ile ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda, Koray Yüksel (48) ile köpeklerine kötü davrandığı ileri sürülen grup arasında tartışma çıktı.

KIRIK ŞİŞE İLE YARALADI



Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi kırık cam şişe ile Yüksel'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, parkta bulunanların ifadelerine başvurduktan sonra şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.