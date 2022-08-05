GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI

05.08.2022 09:58

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri çalan 3'ü kadın 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün 21.00 sıralarında, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden inen 3'ü kadın 5 kişi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılayı tarafından yol kenarına konulan ve elbiselerin toplandığı giysi kutusunun yanına geldi. Giysi kutusunu açan zanlılar, içindeki kıyafetleri dışarı çıkardı. Yere serdikleri kıyafetlerden beğendiklerini aldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Şikayet üzerinde, olayla ilgili polis çalışma başlattı. Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, kısa süre sonra zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların aracının bagajında, giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetleri buldu.

Polis merkezine götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI Giyim kutusunu yağmalayan 5 kişi yakalandı Giyim kutusunu yağmalayan 5 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Türk Kızılayı, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement