İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü

02.08.2022 04:28
İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

Ayla Gençtürk'ün kullandığı 35 ASF 707 plakalı otomobil, İzmir Çevre Yolu Limontepe Kavşağı yakınında, Hasan Küçük (57) idaresindeki balık yemi yüklü 48 KE 757 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sürücünün yanında oturan Yılmaz Kızılboğa (63) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gençtürk yaralandı.

Gençtürk ve kazadan sonra fenalaşan Küçük, sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kızılboğa'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kaza sonrası yola savrulan parçaları temizledi, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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