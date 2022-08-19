Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm - Son Dakika
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Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm

19.08.2022 12:55

Karabağlar ilçesinde, kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren ve boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldüren, 2 baldızını da yaralayan zanlı, "Boşanma davası açtığı için öldürdüm" sözlerini sarf etti.

Dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda; 4 katlı binanın 1'inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.

Balkondan girdiği evde katliam yapan damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm

DAHA ÖNCE DE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından 3 çocuğundan 2'sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce de Batman'da yaşarken eşi Berivan Uslu'yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

"BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damadın sorgusunda, "Batman'dan İstanbul'a, oradan da İzmir'e geldim ve boşanma davası açtığı için öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U., adliyeye sevk edildi.

Balkondan girdiği evde katliam yapan damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm

CENAZELER AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aileye teslim edildiği ve baba-kızın götürüldükleri memleketleri Batman'da defnedilecekleri belirtildi.

Balkondan girdiği evde katliam yapan damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
Balkondan girdiği evde katliam yapan damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
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İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı İzmir'de korkunç olay! Eşini ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızınızı yaraladı Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş
Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm - Son Dakika
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