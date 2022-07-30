İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

30.07.2022 18:04
İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk binada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk binada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saat 23.45 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binada birlikte yaşayan Kenan Yılmaz ile E.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.K., Yılmaz'ı karın ve kasık bölgesinden bıçakladı. Gürültü seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen Yılmaz'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Öte yandan, olayın şüphelisi E.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de metruk binada işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
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