İzmir'de otoyolda otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de otoyolda otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

02.08.2022 05:27
İzmir'de otoyolda otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe mevkiine yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, A.G. idaresindeki 35 ASF 707 otomobil Karabağlar ilçesinden Balçova yönüne seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Hasan K. (57) idaresindeki balık yemi yüklü 48 KE 757 plakalı  kamyona arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil içerisindeki  sürücü A.G. yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken, yolcu konumundaki Yılmaz Kızılboğa'nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Yılmaz Kızılboğa'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan kamyon sürücüsü H.K., ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


YORUMLAR
500
İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü
Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otoyolda otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 05:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de otoyolda otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement