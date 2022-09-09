Limontepe Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Rasha Abdel Kader ve yanındaki 4 çocuğa çarparak 3 yaşındaki Yasemin Hassan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Y'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

Kaynak: AA

Karabağlar, Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 5 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika

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