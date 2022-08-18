Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı

18.08.2022 11:15

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Recep Uslu (32), boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i (61) tabanca ile vurarak öldürdü, baldızları Gülistan (31) ile Şirvan Çelik'i ise ağır yaraladı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Recep Uslu (32), boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i (61) tabanca ile vurarak öldürdü, baldızları Gülistan (31) ile Şirvan Çelik'i ise ağır yaraladı. 3 çocuğunu alıp kaçan şüpheli, Buca'da polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu'nun kaldığı eve giden Recep Uslu, iddiaya göre 1'inci kattaki eve balkondan tırmanarak girdi. Recep Uslu, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşi Berivan ile onun ailesine peş peşe ateş etti. Kurşunlar Berivan Uslu ile kız kardeşleri Gülistan ve Şirvan Çelik ile babaları Şemsettin Çelik'e isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Berivan Uslu ile babasının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülistan ve Şirvan Çelik kardeşlerin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

BATMAN'DAN İZMİR'DEKİ BABASINA GELMİŞEvdeki M.U. (2), F.U. (10) ve A.E.U. (9) isimli 3 çocuğunu da yanına alarak kaçan Recep Uslu, Buca ilçesi Şirinyer semtinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan boşanma aşamasındaki çiftin Batman'da yaşadığı, Berivan Uslu'nun 1 ay önce İzmir'deki babasının yanına taşındığı öğrenildi.


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İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2)
Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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