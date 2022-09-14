Darbedildiği öne sürülen O.G, otomobilindeki tabancayı alarak 2 kişiye ateş etti. Yaralanarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9135/3 Sokak'ta 35 DC 3505 plakalı otomobil sürücüsü O.G. ile sokakta yürüyen Barış Korkmaz (22) ve yanındaki arkadaşı arasında otomobille sıkıştırılma iddiasıyla kavga çıktı.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de sürücü ile yayalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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