Sürücü fren yerine gaza bastı; 3 yaşındaki Yasemin öldü, 4 yaralı - Son Dakika
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Sürücü fren yerine gaza bastı; 3 yaşındaki Yasemin öldü, 4 yaralı

07.09.2022 16:57
Sürücü fren yerine gaza bastı; 3 yaşındaki Yasemin öldü, 4 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsü Ayşe Y.'nin (45) fren yerine gaza bastığı otomobille çarptığı Suriye uyruklu Yasemin Hasan (3) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsü Ayşe Y.'nin (45) fren yerine gaza bastığı otomobille çarptığı Suriye uyruklu Yasemin Hasan (3) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ali Fuat Erden Mahallesi 9763 Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Y., kullandığı 35 BGY 629 plakalı otomobille Suriye uyruklulardan oluşan 4'ü çocuk 5 kişilik grubun arasına daldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yasemin Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.A. (32), M.S. (4), A.S. (4) ve B.H. (7) ise ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fren yerine gaza basması sonucu kazanın meydana geldiği belirtilen otomobilin sürücüsü Ayşe Y. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Sokakta market işleten Muhittin Sakacı, "Dükkanda otururken sesleri duydum ve dışarı çıktım. Hemen yardıma koştum. Otomobilin altında kalan bir çocuğu yaralı olarak çıkardık ancak diğer çocuk hayatını kaybetmişti" dedi.Balkonda otururken kazayı gördüğünü belirten Raşit Atan (16) da "Gruba araba çarptı. Bir an kendi kardeşlerim aklıma geldi. Onları öyle görünce çok canımız acıdı. Hemen ambulansı aradık" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

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