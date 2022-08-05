İzmir'deki giysi kutusu talanında 4 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki giysi kutusu talanında 4 tutuklama

05.08.2022 23:26
İzmir'deki giysi kutusu talanında 4 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmalayınca gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmalayınca gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Olay, 3 Ağustos gecesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti. Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar, kutuya vatandaşlar tarafından bırakılan kıyafetlerin arasından beğendiklerini alıp, beğenmediklerini yere bıraktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.

Araca tıka basa kıyafet doldurmuşlar

Görüntüler ve Kızılay koordinatörünün şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, araç plakasını tespit ederek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süren takibin ardından polis, M.S., T.S., B.S., S.S. ve yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen K.S. adlı şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Aracın bagaj kısmında giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler bulunurken, otomobil bagajının tıka basa kıyafet dolu olduğu görüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S., T.S., B.S., S.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşı 18'den küçük olan K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI GİYSİ KUTUSUNDAN ELBİSE HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI
Kaynak: İHA

Karabağlar, Kızılay, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki giysi kutusu talanında 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki giysi kutusu talanında 4 tutuklama - Son Dakika
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