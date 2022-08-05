Karabağlar ilçesinde giyim kutusunun yanına araçla gelen 5 kişi, kutuyu açtıktan sonra giysilerden seçerek araca taşımış, bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler üzerine Türk Kızılay'ın şikayetinin ardından polis ekipleri aracın plakasını tespit etmişti. Aracı kıyafetlerle bulan ekipler, dün olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, T.S, B.S ve S.S. tutuklandı, 18 yaşından küçük olan K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Karabağlar, Kızılay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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