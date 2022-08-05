İzmir'de giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı

05.08.2022 23:51
İzmir'de giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eski İzmir Caddesi'ndeki giyim kutusunu açtıktan sonra giysilerden seçerek aldıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S, T.S, B.S ve S.S. tutuklandı, 18 yaşından küçük olan K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabağlar ilçesinde giyim kutusunun yanına araçla gelen 5 kişi, kutuyu açtıktan sonra giysilerden seçerek araca taşımış, bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler üzerine Türk Kızılay'ın şikayetinin ardından polis ekipleri aracın plakasını tespit etmişti. Aracı kıyafetlerle bulan ekipler, dün olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Karabağlar, Kızılay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmaladıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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