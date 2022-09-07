İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

07.09.2022 16:27
İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolda yürüyen 4'ü çocuk 5 kişiye otomobil çarptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolda yürüyen 4'ü çocuk 5 kişiye otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 3 yaşındaki bir çocuk aracın altında kalarak hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ali Fuat Erden Mahallesi 9763 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. (45) idaresindeki 35 BGY 629 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolda yürüyen 4'ü çocuk 5 kişiye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin altında kalan yabancı uyruklu Yasemin Hasan'ın (3) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada otomobilin çarpmasının etkisiyle savrulan yabancı uyruklu R.A. (32), M.S. (4), A.S. (4) ve B.H. (7), yaralı olarak Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay anında panik yaparak gaz yerine frene bastığı iddia edilen otomobil sürücüsü A.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Muhtar ve mahalle sakinleri o anları anlattı

Meydana gelen kazayla ilgili, kazazedelerin oturduğu Ali Fuat Erden Mahallesi'nin muhtarı Türkan Sivaşan, bu sokakta önlem alınmasını talep etti. Bu sokakta sık sık kazaların yaşandığını, kasis yapılarak hızla gelen araç sürücülerinin yavaşlatılacağını söyleyen Sivaşan, "Komşumuzun kaza olduğunu söylemesi üzerine buraya geldim. Baktığımda bir kadın ve 4 çocuğa otomobilin çarptığını öğrendim. Kadın ve çocukların kanlar içerisinde yattığını gördüm. Çocuklardan birisi kaza yerinde hayatını kaybetmişti, diğerleri de ambulansla götürüldü. Burası bir okul güzergahı. Muhtar olarak defalarca yükseltilmiş yaya geçidi talebi yaptık. Ancak okul güzergahlarına değil, okul önlerine yapılabileceğini söylediler. Bu kaza bugün değil de öğrencilerin okula gittiği veya döndüğü esnada olsaydı daha vahim sonuçlar olabilirdi. Bu kaza ilk değil, daha önce de defalarca ölümlü kaza oldu bu noktalarda. Buradan çok süratli geçiyor araç sürücüleri. Biz yetkililerden buraya kesinlikle yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz" diye konuştu.

İlk yardıma bakkal koştu

Kazada yaralılara ilk müdahaleyi yapan bakkal Muhittin Sakacı ise o anları anlattı. Sakacı, "Kazayı görmedim ancak sesi duyar duymaz hemen dışarı koştum. Çocuklardan birisi yerde yatıyordu. Öldüğünü fark ettim ve diğer yaralılara da yardım ettim. Bir çocuğu daha arabanın altından çıkardım. Sonra mahalle sakinleri durumu ekiplere ihbar etti" açıklamasında bulundu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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İzmir'de otomobilin çarptığı 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı İzmir'de otomobilin çarptığı 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı Çocuklar toprağı çok seviyor Çocuklar toprağı çok seviyor
Kaynak: İHA

Karabağlar, Çocuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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