İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı

08.08.2022 23:03
İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos günü saat 04.17'de Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, 5 Ağustos'ta saat 20.45 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. 6 Ağustos'ta saat 02.55 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu TCSG-30 görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler, 6 Ağustos'ta saat 08.22 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen iki can salı ve bir lastik bot içerisindeki toplam 96 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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İzmir'de 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 3 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı İzmir'de 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 3 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı - Son Dakika
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