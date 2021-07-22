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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler (2) - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler (2)

22.07.2021 04:45
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler (2), System.String[]

32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREMEge Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.

Fırat AKAY/İZMİR,


Ege Denizi, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler (2) - Son Dakika


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