İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler (2) - Son Dakika

32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.

Fırat AKAY/İZMİR,