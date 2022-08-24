Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 06.30'da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yine dün Çeşme ilçesi açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karaburun, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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