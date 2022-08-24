İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

24.08.2022 21:16
İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalanırken, Çeşme açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 06.30'da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yine dün Çeşme ilçesi açıklarında ise gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı, 128 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı, 128 göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Karaburun, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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