İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

23.08.2022 14:38
İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi, hareket halinde lastik bot tespit etti.

Ekipler, durdurdukları botta 31 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Kaynak: AA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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