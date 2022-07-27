İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

27.07.2022 22:25
İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

İzmir'in Karaburun ilçesinde 3 ay önce teknesinin tamirini yaparken düşerek kafasını çarpan ve dün hayatını kaybeden tur kaptanı Koray Volkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 3 ay önce teknesinin tamirini yaparken düşerek kafasını çarpan ve dün hayatını kaybeden tur kaptanı Koray Volkan Şengül son yolculuğuna uğurlandı.

Mordoğan Merkez Camii'deki cenaze törenine Şengül'ün ailesi ve yakınları katıldı.

Şengül'ün cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalkaya Mezarlığı'nda defnedildi.

Mordoğan Mahallesi'nde tur kaptanlığı yapan 63 yaşındaki Şengül, 27 Nisan'da tekne tamiri yaparken dengesini kaybederek düşmüştü. Kafasını çarpan Şengül, ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede 3 aydır tedavi gören Şengül dün hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Karaburun, Mordoğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de tekne tamiri yaparken düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Son Dakika
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