İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu, hareket halindeki lastik botu tespit etti.
Ekipler, durdurdukları botta 48 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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