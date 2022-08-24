Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu, hareket halindeki lastik botu tespit etti.

Kaynak: AA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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