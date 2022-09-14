Urla ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, Yunanistan unsurlarının geri ittiği 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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