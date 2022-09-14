İzmir açıklarında geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.09.2022 19:36
İzmir açıklarında geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, Yunanistan unsurlarının geri ittiği 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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