Son Dakika Haberleri: İzmir'in Karşıyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Cemil...

İzmir'in Karşıyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Cemil...

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Cemil Tugay kazandı.

İzmir'in Karşıyaka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Cemil..., System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Cemil Tugay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cemil Tugay 114 bin 472, AK Parti adayı Saliha Ayda Maç 32 bin 709, İYİ Parti adayı Mehmet Yıldırım 7 bin 529 oy aldı.

Tugay'ın öz geçmişi

1967 yılında Van'da doğan Cemil Tugay, 1983 yılında İzmir İnönü Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Numune Hastanesi ve İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinde plastik cerrahi ihtisası yapan Tugay, 2000'de uzman doktor oldu. 2010'da Cumhuriyet Halk Partisine üye olan Tugay, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tugay, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi, Karşıyaka, İzmir, Güncel
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