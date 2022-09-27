İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi

27.09.2022 04:04
İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde E.İ'ye ait tekel bayisinin camına 2 saat arayla 2 molotofkokteyli atıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan küçük çaplı yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi - Son Dakika
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