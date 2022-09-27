Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi - Son Dakika

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