İzmir'de bir kadın tabancayla vurularak yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Dedebaşı Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki G.İ ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen M.B arasında sokakta tartışma çıktı. M.B, yanındaki silahla G.İ'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan G.İ'nin sırt ve omurgasına isabet eden kurşunlar ameliyatla çıkarıldı.

Olayın ardından kaçan M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.