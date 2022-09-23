Zanlıların bir gün önce yaşanan başka bir gasp olayının zanlıları oldukları da öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü , T.Ö'nün deniz kenarında kız arkadaşıyla oturduğu sırada biri silahlı 3 kişi tarafından cep telefonu ve cüzdanının gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de bir kişiyi silahla gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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